Полиция назвала виновника смертельного ДТП на трассе Рязань-Ряжск
По предварительным данным, водитель «девятки» не справился с управлением
Фото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:
Установлена личность погибшего в ДТП на трассе Рязань-Ряжск водителя «девятки». Это 37-летний житель Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, именно он не справился с управлением и спровоцировал роковое для себя столкновение с Hyundai. Иномарка 42-летнего жителя Мурманской области улетела в кювет, сам водитель не пострадал.
В других четырех ДТП на рязанских дорогах за минувшие сутки пострадали четыре человека. Автоинспекторы зафиксировали почти 7000 нарушений ПДД.
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU