2019-09-04T11:54:29+03:00
Происшествия

Полиция назвала виновника смертельного ДТП на трассе Рязань-Ряжск

По предварительным данным, водитель «девятки» не справился с управлением
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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Установлена личность погибшего в ДТП на трассе Рязань-Ряжск водителя «девятки». Это 37-летний житель Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, именно он не справился с управлением и спровоцировал роковое для себя столкновение с Hyundai. Иномарка 42-летнего жителя Мурманской области улетела в кювет, сам водитель не пострадал.

В других четырех ДТП на рязанских дорогах за минувшие сутки пострадали четыре человека. Автоинспекторы зафиксировали почти 7000 нарушений ПДД.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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