Онкологи провели сложную операцию по удалению забрюшинной опухоли

СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-04T07:38:25+03:00

Во время обследования медики обнаружили у пациентки забрюшинную опухоль, расположенную в области аорты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новообразование окутывало крупные магистральные сосуды и близко прилегало к подвздошным сосудам. Но рязанские врачи справились и успешно прооперировали пациентку

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Хирурги рязанского онкологического центра провели сложную операцию по удалению забрюшинной опухоли у 36-летней женщины. Во время обследования медики обнаружили у пациентки забрюшинную опухоль, расположенную в области аорты. Сложность операции заключалась в том, что новообразование окутывало крупные магистральные сосуды и близко прилегало к подвздошным сосудам.

- С помощью энергетической платформы и специального оборудования, которое позволяют бескровно отходить от сосудистой стенки, удалось провести операцию по удалению опухоли без повреждения сосудов и избежать тяжелых осложнений, - пояснил врач-онколог онкодиспансера Сергей Мерцалов.

В настоящее время опухоль исследуют гистологи онкодиспансера. Они окончательно установят фенотип новообразования. После чего будет принято решение о тактике проведения дополнительного лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU