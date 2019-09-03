40 человек тушат пожар на рязанском сельскохозяйственном складе
Уже известно об одном пострадавшем
Фото: МЧС по Рязанской области.
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Во вторник, 3 сентября, в 16.35 на пульт дежурного поступила информация о пожаре на территории Южного промузла в Рязани. Загорелся склад продукции сельскохозяйственного назначения. На пожаре пострадал один из сотрудников предприятия, он госпитализирован.
К 17.35 огонь удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров.
На пожаре работают 14 пожарных автомобилей и 40 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Дым от пожара был хорошо виден из разных точек города и из ближайших окрестностей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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