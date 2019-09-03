Фестиваль «Спожинки» пройдет в Рязани в пятый раз

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-03T17:53:40+03:00

На брифинге на фестивале рассказали министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин и ректор РГАТУ Николай Бышов.

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Фестиваль «Праздник урожая – Спожинки - 2019» является одним из крупнейших региональных событий и посвящен окончанию уборки зерновых культур. Участие в нем примут около 150 сельхозпредприятий и фермеров Рязанской области.

Всех желающих ждут 7 сентября на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета имени академика П.А. Костычева. Начало – в 9.00.

- В рамках фестиваля будут представлены площадки районов Рязанской области – уездная ярмарка, будет широкий выбор продуктов питания, которые можно будет не только продегустировать, но и приобрести. Будут выставки, мастер-классы, тематические и игровые площадки, - рассказал в вторник на брифинге для журналистов министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.

Одной из центральных на фестивале станет площадка «Рязанский каравай - 2019», на которой хлебопекарные предприятия региона представят авторские хлебобулочные изделия из муки нового урожая.

Изюминка мероприятия – конкурс на самый большой овощ или фрукт. В этом конкурсе может принять участие любой желающий, вырастивший на своем участке выдающийся по своим размерам сельхозпродукт.

Схема фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU