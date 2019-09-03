2019-09-03T17:21:17+03:00
Здоровье

Рязанские офтальмологи бьют тревогу: школьники слепнут после каникул

Негативная тенденция, как считают специалисты, связана с изменением образа жизни детей
Николай ПЕТРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За летние месяцы глазные мышцы у детей перенапрягаются при фокусировки на ближних объектах.За летние месяцы глазные мышцы у детей перенапрягаются при фокусировки на ближних объектах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Конец августа - традиционное время медицинских осмотров детей перед новым учебным годом. Удивительную тенденцию выявили офтальмологи сразу нескольких клиник Рязани. Если в прежние времена, при проверке зрения отдохнувшие школьники показывали лучшие результаты сразу после летних каникул, в начале учебного года, то теперь ситуация начала меняться. Врачи свидетельствуют о появлении детей, зрение которых резко ухудшилось после летнего отдыха.

- Фокусировка взгляда на удаленных и приближенных объектах осуществляется с помощью специальных глазных мышц, - поясняют специалисты. – Во время учебы, когда дети много пишут и читают, глаза в основном фокусируются на ближних объектах, поэтому острота зрения вдаль теряется. Летом, по традиции, дети проводят много времени на улице, часто фокусируя взгляд на удаленных объектах, соответственно мышцы укрепляются и острота зрения вдаль растет. Однако сейчас мы видим ситуацию, когда за летние месяцы глазные мышцы у детей перенапрягаются при фокусировки на ближних объектах, что приводит к спазмам этих мышц и неспособности навести резкость при взгляде вдаль. То есть летом ближняя фокусировка оказывается еще более востребованной, чем в школьные будни.

Проще говоря, в Рязани растет число детей, которые даже летом редко гуляют на улице, не играют на открытом воздухе, а круглосуточно сидят дома, уткнувшись в телефоны, планшеты и компьютеры. Глазам незачем смотреть вдаль, мышцы не тренируются и способность быстро фокусироваться на удаленных объектах утрачивается.

Рязанскими врачами зафиксирован удивительный случай. Один школьник в мае в офтальмологическом кабинете видел 9 строчек в таблице, а через три месяца каникул, в конце августа – всего две. Или другой тревожный прецедент: учащийся при проверке зрения этой весной подтвердил свою дальнозоркость, а две недели назад у того же специалиста продемонстрировал уже близорукость. Врачи призывают родителей с большим вниманием относиться к своим чадам, всеми силами помогать им в организации активного досуга на открытом воздухе. Иначе через несколько лет мы получим ослепшее поколение.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Врачи спасли 7-летнего мальчика, которого лошадь ударила копытом в голову

Удар животного был такой силы, что кости вдавило на 9 миллиметров, а их осколки повредили ткани мозга (подробнее).

Обруч на шейку. Врачи освоили новый метод сохранения беременности

Лапароскопический серкляж даже в сложных случаях увеличивает шанс стать мамой (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль «Спожинки» пройдет в Рязани в пятый раз
Ехал на отдых. На АЗС в Ряжском районе скончался москвич
«Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе
Рязанский губернатор сменил аватарку на более суровую
Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП под Рязанью
В Рязанской области сократилась численность зайцев
Рязанцы установили Wink от «Ростелекома» на 25 тысяч устройств
СК Удмуртии возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения 17-летней рязанки
Жуткое лобовое ДТП под Рязанью: личность погибшего устанавливается
Рязанские школьники стали кадетами Московского суворовского училища
В минздраве рассказали о состоянии выпавшей из окна юной рязанки
Рязань получит 78 троллейбусов с пробегом из Москвы
В Рязани предлагают обустроить выделенные полосы для общественного транспорта
В Рязани автомобиль насмерть сбил мужчину. Его личность пока не установлена
СК проверит случай с выпавшей из окна 16-летней рязанкой
Рязанец украл дезодорант, чтобы пойти на свидание
Рязанская предпринимательница укрыла от государства 1 млн рублей налогов
Водосток над входом в подъезд: подрядчики по капремонту в Рязани вновь отличились
Во время пожара в пятиэтажке в Горроще эвакуировали 30 человек
На Куйбышевском шоссе произошло страшное лобовое ДТП
Чудеса случаются. Спустя 20 лет пропавшая девочка нашла родителей
Между Рязанью и Зарайском вновь стали ходить автобусы