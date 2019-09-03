Рязанские офтальмологи бьют тревогу: школьники слепнут после каникул

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-03T17:21:17+03:00

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Конец августа - традиционное время медицинских осмотров детей перед новым учебным годом. Удивительную тенденцию выявили офтальмологи сразу нескольких клиник Рязани. Если в прежние времена, при проверке зрения отдохнувшие школьники показывали лучшие результаты сразу после летних каникул, в начале учебного года, то теперь ситуация начала меняться. Врачи свидетельствуют о появлении детей, зрение которых резко ухудшилось после летнего отдыха.

- Фокусировка взгляда на удаленных и приближенных объектах осуществляется с помощью специальных глазных мышц, - поясняют специалисты. – Во время учебы, когда дети много пишут и читают, глаза в основном фокусируются на ближних объектах, поэтому острота зрения вдаль теряется. Летом, по традиции, дети проводят много времени на улице, часто фокусируя взгляд на удаленных объектах, соответственно мышцы укрепляются и острота зрения вдаль растет. Однако сейчас мы видим ситуацию, когда за летние месяцы глазные мышцы у детей перенапрягаются при фокусировки на ближних объектах, что приводит к спазмам этих мышц и неспособности навести резкость при взгляде вдаль. То есть летом ближняя фокусировка оказывается еще более востребованной, чем в школьные будни.

Проще говоря, в Рязани растет число детей, которые даже летом редко гуляют на улице, не играют на открытом воздухе, а круглосуточно сидят дома, уткнувшись в телефоны, планшеты и компьютеры. Глазам незачем смотреть вдаль, мышцы не тренируются и способность быстро фокусироваться на удаленных объектах утрачивается.

Рязанскими врачами зафиксирован удивительный случай. Один школьник в мае в офтальмологическом кабинете видел 9 строчек в таблице, а через три месяца каникул, в конце августа – всего две. Или другой тревожный прецедент: учащийся при проверке зрения этой весной подтвердил свою дальнозоркость, а две недели назад у того же специалиста продемонстрировал уже близорукость. Врачи призывают родителей с большим вниманием относиться к своим чадам, всеми силами помогать им в организации активного досуга на открытом воздухе. Иначе через несколько лет мы получим ослепшее поколение.

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ИСТОЧНИК KP.RU