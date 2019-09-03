Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП под Рязанью

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-03T16:27:10+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что днем во вторник, 3 сентября, на автодороге Рязань – Ряжск неподалеку от поворота на поселок Госплемстанции произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 с госномерами Дагестана и Hyundai IX35, в котором ехала супружеская пара из Мурманской области.

Иномарку отбросило в кювет, у автомобиля вырвало переднее колесо. К счастью, людей в салоне спасли подушки безопасности. А вот водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия.

Издательство «Пресса» опубликовало фоторепортаж с места трагического ДТП.

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Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU