Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП под Рязанью
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что днем во вторник, 3 сентября, на автодороге Рязань – Ряжск неподалеку от поворота на поселок Госплемстанции произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 с госномерами Дагестана и Hyundai IX35, в котором ехала супружеская пара из Мурманской области.
Иномарку отбросило в кювет, у автомобиля вырвало переднее колесо. К счастью, людей в салоне спасли подушки безопасности. А вот водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия.
Издательство «Пресса» опубликовало фоторепортаж с места трагического ДТП.
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Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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