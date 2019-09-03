Рязанцы установили Wink от «Ростелекома» на 25 тысяч устройств

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-03T15:21:50+03:00

Платформа открывает доступ к более чем 200 каналам и 12 тысячам фильмов и сериалов от мировых студий

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За год в Рязанском регионе к сервису Wink пользователи «Ростелекома» подключили более 25 тысяч устройств. Основное количество установок пришлось на приложения Smart TV Samsung – 8,5 тысяч, и мобильные устройства Android – около 7 тысяч.

Интерактивный мультимедийный сервис Wink – это огромный выбор развлекательного и познавательного контента. Платформа открывает доступ к более чем 200 каналам и 12 тысячам фильмов и сериалов от мировых студий, в том числе к эксклюзивному контенту онлайн-кинотеатра Amediateka Home of HBO. В образовательном разделе собраны лекции по науке, искусству, бизнесу, воспитанию детей, а также English Club (английский клуб) для изучения языка на любом уровне. Фанатов единоборств ждет уникальный раздел UFC1, куда вошли все бои и тематические программы в Full HD с хорошим переводом.

- Мы постоянно совершенствуем свои продукты, чтобы соответствовать самым смелым запросам современного зрителя, - рассказывает директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. - Всего одна регистрация, и вы можете смотреть весь контент Wink сразу с пяти устройств. Кстати, если вы собрались в полет, контент можно скачать и посмотреть в самолете офлайн. А чтобы было удобно всем, разработчики «Ростелекома» создали для Wink интуитивно понятный интерфейс, и теперь даже ребенок может без проблем найти и включить любимый мультик.

Стать абонентом Wink легко: нужно зарегистрировать на портале сервиса и скачать приложение. Под одной учетной записью можно объединить до пяти устройств. Приложение доступно для мобильных устройств под управлением iOS или Android, для телевизоров Smart TV и Android TV, а также приставок Apple TV.

Для пользователей мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink бесплатен. Подробную информацию можно найти на сайте сервиса, по телефону 8-800-1000-800 или в офисах продаж.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU