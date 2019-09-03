2019-09-03T15:21:50+03:00
Общество

Рязанцы установили Wink от «Ростелекома» на 25 тысяч устройств

Платформа открывает доступ к более чем 200 каналам и 12 тысячам фильмов и сериалов от мировых студий
Поделиться:
Фото "ПАО "Ростелеком".Фото "ПАО "Ростелеком".
Изменить размер текста:

За год в Рязанском регионе к сервису Wink пользователи «Ростелекома» подключили более 25 тысяч устройств. Основное количество установок пришлось на приложения Smart TV Samsung – 8,5 тысяч, и мобильные устройства Android – около 7 тысяч.

Интерактивный мультимедийный сервис Wink – это огромный выбор развлекательного и познавательного контента. Платформа открывает доступ к более чем 200 каналам и 12 тысячам фильмов и сериалов от мировых студий, в том числе к эксклюзивному контенту онлайн-кинотеатра Amediateka Home of HBO. В образовательном разделе собраны лекции по науке, искусству, бизнесу, воспитанию детей, а также English Club (английский клуб) для изучения языка на любом уровне. Фанатов единоборств ждет уникальный раздел UFC1, куда вошли все бои и тематические программы в Full HD с хорошим переводом.

- Мы постоянно совершенствуем свои продукты, чтобы соответствовать самым смелым запросам современного зрителя, - рассказывает директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. - Всего одна регистрация, и вы можете смотреть весь контент Wink сразу с пяти устройств. Кстати, если вы собрались в полет, контент можно скачать и посмотреть в самолете офлайн. А чтобы было удобно всем, разработчики «Ростелекома» создали для Wink интуитивно понятный интерфейс, и теперь даже ребенок может без проблем найти и включить любимый мультик.

Стать абонентом Wink легко: нужно зарегистрировать на портале сервиса и скачать приложение. Под одной учетной записью можно объединить до пяти устройств. Приложение доступно для мобильных устройств под управлением iOS или Android, для телевизоров Smart TV и Android TV, а также приставок Apple TV.

Для пользователей мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink бесплатен. Подробную информацию можно найти на сайте сервиса, по телефону 8-800-1000-800 или в офисах продаж.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК Удмуртии возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения 17-летний рязанки
Жуткое лобовое ДТП под Рязанью: личность погибшего устанавливается
Рязанские школьники стали кадетами Московского суворовского училища
В минздраве рассказали о состоянии выпавшей из окна юной рязанки
Рязань получит 78 троллейбусов с пробегом из Москвы
В Рязани предлагают обустроить выделенные полосы для общественного транспорта
В Рязани автомобиль насмерть сбил мужчину. Его личность пока не установлена
СК проверит случай с выпавшей из окна 16-летней рязанкой
Рязанец украл дезодорант, чтобы пойти на свидание
Рязанская предпринимательница укрыла от государства 1 млн рублей налогов
Водосток над входом в подъезд: подрядчики по капремонту в Рязани вновь отличились
Во время пожара в пятиэтажке в Горроще эвакуировали 30 человек
На Куйбышевском шоссе произошло страшное лобовое ДТП
Чудеса случаются. Спустя 20 лет пропавшая девочка нашла родителей
Между Рязанью и Зарайском вновь стали ходить автобусы