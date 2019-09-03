СК Удмуртии возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения 17-летний рязанки

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-03T15:09:41+03:00

Девушка отдыхала в местном санатории и уже неделю не выходит на связь

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Следственный комитет России по Республике Удмуртии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летний жительницы Рязани по статье «Убийство».

Известно, что в ночь с 26 на 27 августа девушка покинула санаторий «Ижсталь» в Ижевске и ушла в неизвестном направлении. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Ее приметы: рост 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные до плеч, есть шрам над бровью, татуировка на левой руке в виде сердечка, татуировка на правой ноге «планета Сатурн», надпись «Юность».

Была одета в толстовку черного цвета, черные джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой либо информацией просят обратиться в следственное управление по адресу Ижевск, Лихвинцева, 49 или позвонить по телефону (3412) 500-648.

ИСТОЧНИК KP.RU