2019-09-03T15:10:32+03:00
Происшествия

Жуткое лобовое ДТП под Рязанью: личность погибшего устанавливается

На трассе Рязань – Ряжск столкнулись ВАЗ и Hyundai
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/roadrzn62Фото: vk.com/roadrzn62
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3 сентября в Рязанском районе «лоб в лоб» столкнулись ВАЗ с дагестанскими номерами и Hyundai. Погиб водитель отечественного автомобиля, причем его личность пока еще устанавливается, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД.

Авария случилась в 13.00 на трассе РязаньРяжск – Александро-Невский в 32 километрах от областного центра. В Hyundai, вылетевшем после столкновения с дороги, никто не пострадал.

Фотографии с места происшествия опубликованы в сообществе «Дороги Рязани». Подписчик утверждает, что ВАЗ устроил обгон через сплошную.

Фото: vk.com/roadrzn62

Фото: vk.com/roadrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU

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