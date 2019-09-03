Жуткое лобовое ДТП под Рязанью: личность погибшего устанавливается

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-03T15:10:32+03:00

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3 сентября в Рязанском районе «лоб в лоб» столкнулись ВАЗ с дагестанскими номерами и Hyundai. Погиб водитель отечественного автомобиля, причем его личность пока еще устанавливается, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД.

Авария случилась в 13.00 на трассе Рязань – Ряжск – Александро-Невский в 32 километрах от областного центра. В Hyundai, вылетевшем после столкновения с дороги, никто не пострадал.

Фотографии с места происшествия опубликованы в сообществе «Дороги Рязани». Подписчик утверждает, что ВАЗ устроил обгон через сплошную.

Фото: vk.com/roadrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU