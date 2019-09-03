Рязанские школьники стали кадетами Московского суворовского училища

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-03T14:21:31+03:00

На 80 мест в этом году претендовало свыше восьмисот конкурсантов со всей страны

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Трое рязанских школьников поступили в кадетский корпус Московского суворовского училища. Официальный приказ министра обороны РФ о зачислении выложен на официальном сайте учебного заведения.

В этом году отбор был как нельзя жесткий, на одно место претендовали до 10 человек. Для того, чтобы поступить в 5 класс кадетского корпуса, необходимо было сдать вступительные экзамены по школьным предметам (русскому, английскому языкам и математике). Кроме того, необходимо было пройти несколько психологических тестов, а также испытания на физическую подготовку – подтягивания, бег на короткую и длинную дистанцию.

Один из рязанских поступающих - Матвей Дворцов, набрал максимальное количество баллов. За это его лично отметил начальник училища, генерал-лейтенант Виктор Поляков.

Матвея Дворцова похвалил начальник училища, генерал-лейтенант Виктор Поляков. Фото: "КП-Рязань".

Московское суворовское училище в этом году отметило 75-летний юбилей. Оно было основано в 1944 году. Первоначально училище предназначалось для детей, погибших и сражающихся на фронте советских воинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU