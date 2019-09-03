В минздраве рассказали о состоянии выпавшей из окна юной рязанки

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-03T13:51:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Жизни выпавшей из окна четвертого этажа 16-летней рязанки ничего не угрожает. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного минздрава, комментируя состояние пациентки Областной детской клинической больницы. Известно также, что девушка получила травмы позвоночника и таза, и ей потребуется длительное лечение.

Напомним, инцидент произошел 3 сентября на улице Тимакова в Рязани. По предварительной информации, это был несчастный случай. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU