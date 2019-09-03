2019-09-03T13:51:09+03:00
Происшествия

В минздраве рассказали о состоянии выпавшей из окна юной рязанки

Ей потребуется длительное лечение
Антон КОНОВАЛОВ
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Жизни выпавшей из окна четвертого этажа 16-летней рязанки ничего не угрожает. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного минздрава, комментируя состояние пациентки Областной детской клинической больницы. Известно также, что девушка получила травмы позвоночника и таза, и ей потребуется длительное лечение.

Напомним, инцидент произошел 3 сентября на улице Тимакова в Рязани. По предварительной информации, это был несчастный случай. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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