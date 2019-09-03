2019-09-03T11:24:15+03:00
Происшествия

В Рязани автомобиль насмерть сбил мужчину. Его личность пока не установлена

Трагическое ДТП произошло поздним вечером на улице Зубковой
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В понедельник, 2 сентября, около 22.50 в Рязани на улице Зубковой произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Lanos, которым управлял 47-летний житель областного центра, сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм на месте ДТП. Также медицинская помощь потребовалась и водителю автомобиля.

Личность погибшего пока не установлена.

Его приметы: на вид около 60 лет, рост 160-165 сантиметров, телосложение среднее, волосы рыжие средней длины, на лице щетина.

Был одет в серо-коричневую куртку, синюю футболку, черные джинсы и черные туфли.

Всех, кто может сообщить информацию о личности погибшего просят позвонить по телефонам (4912) 29-74-54; 29-74-64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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