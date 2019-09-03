Рязанец украл дезодорант, чтобы пойти на свидание

3 Сент. 10:40 2019-09-03T10:40:49+03:00

Он уже был судим и теперь ответит по еще одному уголовному делу

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На улице Ленинского Комсомола в Рязани молодой человек похитил из магазина дезодорант, чтобы пойти на свидание. Незаметно это сделать не удалось, поэтому дело возбудили не по статье «Кража», а по статье «Грабеж».

Продавщица сообщила полицейским, что пыталась остановить неизвестного, который убежал, не оплатив покупку, но тот грубо оттолкнул ее и пригрозил расправой. После снятия отпечатков и просмотра записей камер видеонаблюдения выяснилось, что подозреваемый – житель города 28 лет, ранее судимый за торговлю краденым.

Сам он пояснил, что был пьян и, так как вскоре собирался на встречу с подругой, решил немного привести себя в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU