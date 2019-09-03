2019-09-03T10:50:10+03:00
Недвижимость

Водосток над входом в подъезд: подрядчики по капремонту в Рязани вновь отличились

Большинство выявленных за неделю нарушений – на совести ООО «Опора плюс» и МП «РСУ №1»
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Рязань. Улица Молодежная, 15. Подрядчик - ИП Задубровский С.В.Рязань. Улица Молодежная, 15. Подрядчик - ИП Задубровский С.В.Фото: Константин МОГИЛИН
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Госжилинспекция рассказала о результатах проверок капремонта в Рязанской области с 26 по 30 августа. 5 домов из 15 осмотрели в составе рабочих групп.

В результате на 12 объектах ревизоры нашли 26 нарушений. Большинство из них – на совести ООО «Опора плюс» и МП «РСУ №1». Первое на улице Ленинского Комсомола, 42 в Рязани «забыло» заменить ввод системы холодного водоснабжения в дом, второе на улице Советской Армии, 3 не меняет стояки и допустило течь отопления на розливе. Кроме того, оба подрядчика на Пушкина, 45 и Шевченко, 43 даже не приступили к капремонту крыш и фасадов, хотя 1 августа уже должны были завершить работы.

На улице Молодежной, 15 отличился ИП Задубровский С.В.:

- Монтаж стояка водосточной трубы во 2 подъезде выполнен через козырек над входом в подъезд, - пишет Госжилинспекция. - Не выполнена герметизация в местах примыканий кровельного покрытия к вытяжным трубам.

У другого подъезда на Молодежной, 15 стоки выводятся буквально на порог. Фото: Константин МОГИЛИН

У другого подъезда на Молодежной, 15 стоки выводятся буквально на порог.Фото: Константин МОГИЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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