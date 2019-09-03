Чудеса случаются. Спустя 20 лет пропавшая девочка нашла родителей

СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-03T06:48:27+03:00

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Осенью 1999 года в последней вечерней электричке Минск – Осиповичи в Белоруссии пропала 4-летняя Юлия Моисеенко. Два дня ее родители искали на станциях, расклеивали фотографии, расспрашивали пассажиров и уличных торговцев, но безуспешно. Потом к поискам подключилась милиция. Искали ребенка на вокзалах, в подъездах, на чердаках. были обследованы все колодцы, а ориентировки опубликованы во всех районных СМИ Белоруссии. Но девочку так и не нашли. Было подозрение, что девочку украли цыгане.

Спустя 20 лет, в августе 2019 года в дежурную часть Пуховичского РОВД позвонил молодой человек из Рязани, который рассказал о своей 24-летней девушке: она сирота, детство провела в интернате, потом в приемной семье. По его словам, девушка помнит, что когда-то потерялась в электричке.

Молодым человеком оказался активист рязанского ОНФ Илья Крюков. По ключевым словам: «девочка Юля», «4 года», «потерялся ребенок» он нашел ссылку на источник, где была опубликована похожая история о пропавшей, но там не было отчества ребенка. После того, как Илья прочитал о ребенке в газете «Оршанка», сомнения исчезли – совпало все, даже шрам на лбу.

Белорусские милиционеры связались с девушкой. В разговоре с ними она вспомнила фрагменты детства, старшего брата, сестру и то, что ее нашли на железнодорожной станции в Рязани. Оперативники запросили фотографии Юлии для установления внешнего сходства. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%.

Мама вспоминает, что через два года после исчезновения ребенка они с отцом переехали подальше от железной дороги - настолько невыносимо было смотреть на поезда. Но все это время они жили надеждой, продолжали любить и ждать.

Встретились через 20 лет.Юлия потерялась в Белоруссии, а нашлась в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU