2019-09-03T05:37:18+03:00
Общество

В Рязани открылся Яндекс.Лицей – начался прием учеников

Школьники 8 и 9 классов могут попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком
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Возможно, выпускники рязанского Яндекс.Лицея поучаствуют в Чемпионате мира по программированию.Возможно, выпускники рязанского Яндекс.Лицея поучаствуют в Чемпионате мира по программированию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязани открылся набор в Яндекс.Лицей — бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать, сообщает региональное министерство образования. Чтобы поступить, необходимо успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а потом собеседование.

В настоящее время в Яндекс.Лицей принимают учеников 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором — осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые сами прошли обучение в Яндексе.

- В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком, - рассказывает руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова. - Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами.

Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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