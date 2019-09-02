2019-09-02T21:51:47+03:00
Происшествия

Виновника ДТП с двумя погибшими в Рязани отправили под стражу

Прокуратура поддержала ходатайство следователя
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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Октябрьский районный суд постановил заключить под стражу водителя, устроившего смертельную аварию на улице Халтурина в Рязани. Напомним, ночью 30 августа гражданин Узбекистана наехал на дорожного рабочего, врезался в дерево и скрылся с места ДТП.

Два человека из салона Daewoo Nexia погибли на месте. Двух других пассажиров и пешехода госпитализировали.

Водителя задержали в день трагедии. Как сообщает пресс-служба прокуратры, решение о его аресте принято по ходатайству следователя еще 31-го числа.

Уголовное дело расследуется по пункту «б» части 6 статьи 264 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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