Виновника ДТП с двумя погибшими в Рязани отправили под стражу
Прокуратура поддержала ходатайство следователя
Фото: УМВД по Рязанской области.
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Октябрьский районный суд постановил заключить под стражу водителя, устроившего смертельную аварию на улице Халтурина в Рязани. Напомним, ночью 30 августа гражданин Узбекистана наехал на дорожного рабочего, врезался в дерево и скрылся с места ДТП.
Два человека из салона Daewoo Nexia погибли на месте. Двух других пассажиров и пешехода госпитализировали.
Водителя задержали в день трагедии. Как сообщает пресс-служба прокуратры, решение о его аресте принято по ходатайству следователя еще 31-го числа.
Уголовное дело расследуется по пункту «б» части 6 статьи 264 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU