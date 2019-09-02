2019-09-02T21:28:19+03:00
Экономика

«Роснефть» зажгла новые звезды на ежегодном корпоративном фестивале

Представители РНПК заняли высокие места
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На сцене государственного центрального концертного зала «Россия» в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности, состоялся гала-концерт IX корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды».

Фестиваль проходит уже девятый год подряд и стал уже традиционным для сотрудников компании и их семей. В этом году конкурс объединил более 6500 участников и гостей из 125 дочерних обществ «Роснефти». В программу концерта вошли лучшие номера финального тура фестиваля, а также совместные выступления участников с профессиональными артистами и звездами российской эстрады.

За звание лучших боролись исполнители и творческие коллективы, прошедшие зональные отборочные этапы конкурса в номинациях: хореография, вокал, инструментальный жанр и оригинальный жанр, отражение (фотография).

«Навстречу мечте» - этот девиз стал основной темой гала-концерта. Чтобы выйти на конкурсную сцену, артисты прошли очень непростой путь: от выбора репертуара и ежедневных репетиций до решающего выступления перед зрительным залом и звездным жюри.

На сцене в дуэтах выступили сотрудники компании и звезды эстрады – Дмитрий Маликов, Наталья Подольская, Митя Фомин. Зажигательные танцы, сложные инструментальные композиции и индивидуальность в каждом выступлении – все это отличает традиционный корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды».

Представители АО «РНПК» в финальном туре конкурса завоевали два серебряных места: 2 место – Арина Шемякина в номинации «Хореография. Народный танец», 7-12 лет и 2 место – Полина Червонкина в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», 7-12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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