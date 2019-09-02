2019-09-02T18:14:35+03:00
Недвижимость

На торгах по замене лифтов в Рязани предложили кабальные контракты

Фонд капремонта оставил за собой право тянуть с оплатой 3 (!) года, ФАС только развела руками
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Фото: fondkr62.ruФото: fondkr62.ru
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В Рязани выбрали победителя самого дорогого аукциона, проведенного Фондом капремонта в 2019 году, с ценой контракта почти 427 миллионов рублей. Это подряд на 69 домов – от оценки состояния и разработки проектов до замены и модернизации лифтов, а также ремонта лифтовых шахт.

Выиграло в итоге ООО ПО «Евролифтмаш», зарегистрированное в Московской области, а другая организация - ООО «Трансэнерго» - пожаловалась в Рязанское УФАС на одно из условий, прописанных в соглашении. Потенциальный участник так и не подал заявку из-за неадекватно растянутого срока оплаты работ – до 1095 (!) дней, и видит в таком поведении заказчика искусственное ограничение конкуренции.

Отметим, что помимо «Евролифтмаша» связываться с Фондом в рамках конкретной закупки действительно никто не захотел. Однако антимонопольщики только развели руками и признали жалобу необоснованной, так как законом максимальный срок оплаты никак не ограничен.

- Между тем действия Фонда будут дополнительно проанализированы на их соответствие антимонопольному законодательству, - говорится в релизе.

Напомним, что ранее под давлением общественников сроки оплаты других видов работ в 2019 году сократили с 730 до 30 дней. Самые выгодные подряды все равно достались МП «РСУ №1», которое в 2018-м допустило огромное количество нарушений и сорвало сроки по 60 из 89 заключенных контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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