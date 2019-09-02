2019-09-02T17:09:57+03:00
Общество

В Рязанском училище ВДВ открыли классы по новым специальностям

Курсанты-десантники теперь будут учиться воспитывать солдат и управлять беспилотниками
Сергей ЮРЧЕНКО
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Фото пресс-службы министерства обороны РФ: осмотр новых учебных классов в училище ВДВФото пресс-службы министерства обороны РФ: осмотр новых учебных классов в училище ВДВ
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Новый учебный год начался в Рязанском воздушно-десантном училище с визита заместителя министра обороны генерал-полковника Юрия Садовенко. Поприветствовав первокурсников (в 2019 году из 1,5 тысячи кандидатов их зачислено 454 человека), он вместе с начальником училища генерал-майором Алексеем Рагозиным осмотрел новые учебные классы.

Два класса были предназначены для занятий по новым для училища специальностям: «Военно-политическая работа в войсках» и «Эксплуатация и ремонт беспилотных летательных аппаратов». Третий, оснащенный автоматической системой «Андромеда-Д», используется для групповых занятий по тактической подготовке – решения задач при командовании парашютно-десантным батальоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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