В Рязанском училище ВДВ открыли классы по новым специальностям

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-02T17:09:57+03:00

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Новый учебный год начался в Рязанском воздушно-десантном училище с визита заместителя министра обороны генерал-полковника Юрия Садовенко. Поприветствовав первокурсников (в 2019 году из 1,5 тысячи кандидатов их зачислено 454 человека), он вместе с начальником училища генерал-майором Алексеем Рагозиным осмотрел новые учебные классы.

Два класса были предназначены для занятий по новым для училища специальностям: «Военно-политическая работа в войсках» и «Эксплуатация и ремонт беспилотных летательных аппаратов». Третий, оснащенный автоматической системой «Андромеда-Д», используется для групповых занятий по тактической подготовке – решения задач при командовании парашютно-десантным батальоном.

ИСТОЧНИК KP.RU