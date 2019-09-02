В Шиловском районе на несколько дней отключат газ

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-02T16:51:08+03:00

В связи с ремонтными работами на газопроводе, в Шиловском районе на несколько дней отключат подачу газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Газоснабжение не будет поступать ни к населению, ни на предприятия

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В связи с ремонтными работами на газопроводе, в Шиловском районе на несколько дней отключат подачу газа, сообщает пресс-служба «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Подачи газа предприятию и населению, с учетом проведения работ по повторному пуску, не будет с 3 по 6 сентября в следующих населенных пунктах:

- поселок Шилово;

- поселок Прибрежный;

- поселок Южный;

- село Борок;

- село Березово;

- село Тимошкино;

- деревня Ибредь;

- село Сасыкино (поселок Молодежный);

- село Желудево;

- деревня Авдотьинка;

- село Сасыкино;

- село Сановка;

- деревня Петровка;

- село Красный Холм.

ИСТОЧНИК KP.RU