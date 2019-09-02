В Шиловском районе на несколько дней отключат газ
Газоснабжение не будет поступать ни к населению, ни на предприятия
В связи с ремонтными работами на газопроводе, в Шиловском районе на несколько дней отключат подачу газа.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В связи с ремонтными работами на газопроводе, в Шиловском районе на несколько дней отключат подачу газа, сообщает пресс-служба «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Подачи газа предприятию и населению, с учетом проведения работ по повторному пуску, не будет с 3 по 6 сентября в следующих населенных пунктах:
- поселок Шилово;
- поселок Прибрежный;
- поселок Южный;
- село Борок;
- село Березово;
- село Тимошкино;
- деревня Ибредь;
- село Сасыкино (поселок Молодежный);
- село Желудево;
- деревня Авдотьинка;
- село Сасыкино;
- село Сановка;
- деревня Петровка;
- село Красный Холм.
ИСТОЧНИК KP.RU