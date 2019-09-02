VELLCOM group предложил рязанским детям нарисовать дом мечты

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-02T16:36:20+03:00

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Детям предлагается нарисовать «Дом мечты», ведь каждый ребенок представляет его по своему. Конкурсные работы могут быть выполнены в любых живописных техниках: масло, гуашь, акварель, карандаш, пастель, контурной технике фломастером по готовому акварельному фону. По завершению конкурса, жюри определит победителей в каждой возрастной категории, и наградят их ценными подарками.

Фото VELLCOM group.

Генеральным партнером организатора конкурса выступит Компания Рельеф-Центр ТМ «Гамма». Официальными партнерами станут: ТЦ Премьер, Кондитерская & Шоколад «Choco Time», РПК «VENDO group» Развлекательный центр «Funky town».

Фото VELLCOM group.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU