2019-09-02T16:06:05+03:00
Общество

Экс-мэр Рязани должен бюджету города более 20 млн рублей

Предприниматель задолжал крупную сумму за аренду земель. Суд встал на сторону администрации областного центра
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Олег Шишов убирает территорию, будучи мэром Рязани. Фото из архива "КП-Рязань".Олег Шишов убирает территорию, будучи мэром Рязани. Фото из архива "КП-Рязань".
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В Арбитражном суде Рязанской области рассмотрели дело по иску администрации Рязани к индивидуальному предпринимателю Олегу Шишову и к ООО «Специализированная автобаза по уборке города Рязани».

Согласно материалам дела, администрация просила суд взыскать с Шишова долг по арендной плате за период с 20 июня 2017 по 30 сентября 2018 года в размере 19 389 089 рублей, а также пени за период с 16 сентября 2017 по 17 сентября 2018 года в размере 1 489 981 рублей. Кроме того, чиновники просили суд взыскать долги по аренде и со специализированной автобазы в размере 6 339 260 рублей и пени в размере 481 472 рублей.

Установлено, что 5 августа 2011 года между администрацией Рязани и МП «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» был заключен договор аренды земельного участка для обслуживания и эксплуатации полигона твердых бытовых отходов сроком до 4 августа 2060 года. Согласно договору, размер арендной платы составляет 443 054 рублей в год, и рассчитан с учетом коэффициента 0,03 к базовым ставкам арендной платы.

На основании соглашения от 1 июня 2013 года права и обязанности по договору аренды были переданы от МП к ООО «Эко-Пронск», а в дальнейшем соглашением от 5 мая 2017 года – ИП Шишову О.В. и ООО «Специализированная автобаза по уборке города Рязани».

9 октября 2018 года на основании договора купли-продажи земельный участок был предоставлен ИП Шишову О.В. и ООО в общую долевую собственность.

В связи с тем, что Шишов и ООО не относятся к категории арендаторов, в отношении которых может применяться льготный коэффициент, администрация города пересмотрела неправильно произведенное начисление арендной платы и пересчитала ее без применения коэффициента 0,03, о чем сообщила арендаторам письмами.

Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Рязанской области частично удовлетворил требования истца и вынес следующее решение:

- взыскать с ИП Шишова О.В. в доход бюджета Рязани задолженность по арендной плате за землю в размере 19 389 089 руб лей и пеню в размере 1 489 981 рублей;

- в удовлетворении исковых требований к ООО «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» отказать;

- взыскать с Шишова в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 121 732 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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