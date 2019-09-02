2019-09-02T16:04:06+03:00
Общество

Студенты-радиотехники в Рязани отпраздновали День знаний

Перед главным корпусом РГРТУ собрались толпы людей – не меньшие, чем в День радио
Валерий КОТОВ
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Группы студентов, фотографировавшихся у входа, быстро сменяли друг другаГруппы студентов, фотографировавшихся у входа, быстро сменяли друг другаФото: Владимир ФРОЛОВ
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День знаний 2 сентября праздновали не только в рязанских школах, но и в вузах. Перед Рязанским государственным радиотехническим университетом (РГРТУ) к 10:00 собрались огромные толпы студентов, державших в руках таблички с номерами своих групп и названиями факультетов. Прохожие на улице Гагарина спрашивали даже, не собираются ли второй раз за год отмечать День радио.

После короткого напутствия преподавателей молодежь принялась фотографироваться перед фасадом здания на память, а затем разошлась по аудиториям и лабораториям. А коллектив сотрудников РГРТУ в 14:00 собрался в актовом зале – обсудить вопросы, связанные с началом нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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