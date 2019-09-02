В Ряжске автомобилист протаранил мотоцикл с подростками и скрылся
В Ряжске неизвестный на автомобиле протаранил мотоцикл с ехавшими на нем подростками и, испугавшись, скрылся с места ДТП. В результате столкновения местную жительницу 14 лет госпитализировали с травмой ноги, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Управлявшему мотоциклом молодому человеку – 16, и он не имел права садиться за руль. Втайне от родителей он уехал в соседний район на встречу с подругой, «покатушки» с которой и закончились неблагополучно.
Что касается легковушки, ее модель опознали по найденным на обочине дороги части бампера и зеркалу заднего вида. Таких машин на весь город оказалось всего три, и одну из них нашли по месту жительства владельца накрытой тентом. Вскоре разыскали и самого участника ДТП – 34-летнего жителя райцентра.
В отношении автомобилиста проводится проверка. Подростка-нарушителя и его родителей также накажут.
ИСТОЧНИК KP.RU