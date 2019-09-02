2019-09-02T13:37:58+03:00
Политика

Рязанца Булаева наградили орденом по указу Путина

Президент оценил его «большой вклад в развитие избирательной системы РФ»
Антон КОНОВАЛОВ
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Николай Булаев. Фото: архив "КП"Николай Булаев. Фото: архив "КП"
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Уроженца Рязанской области Николая Булаева, который с 28 марта 2016 года является заместителем председателя Центризберкома РФ, наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- За большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу, - такова официальная формулировка.

Ранее Булаеву вручался тот же орден IV степени. Кроме того, он является кавалером орденов Александра Невского, Почета и Дружбы. В послужном списке чиновника - работа директором Спасского педагогического училища, заместителем председателя Рязанского облисполкома, замглавы Рязанской области, ректором РИРО, руководителем Федерального агентства по образованию, депутатом Госдумы и членом Совета Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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