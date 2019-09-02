Рязанка, которой собирали деньги в соцсетях, умерла от разрыва артерии в мозге
После госпитализации с первым разрывом артерии, у девушки произошел второй. Спасти ее не удалось
Рязанка попала в больницу 11 августа с разрывом аневризмы. 16 августа произошел повторный разрыв.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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29 августа в Рязани от разрыва аневризмы сонной артерии головного мозга скончалась 27-летняя девушка, сообщает портал «Регион online».
Как отмечается на сайте, рязанка попала в больницу 11 августа с разрывом аневризмы. 16 августа произошел повторный разрыв. Ее сестра объявила в социальных сетях сбор денег. Медики ждали стабилизации, чтобы провести операцию, но 29 августа женщина скончалась.
У нее осталась маленькая дочка.
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ИСТОЧНИК KP.RU