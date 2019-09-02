2019-09-02T13:12:27+03:00
Общество

Рязанка, которой собирали деньги в соцсетях, умерла от разрыва артерии в мозге

После госпитализации с первым разрывом артерии, у девушки произошел второй. Спасти ее не удалось
Поделиться:
Рязанка попала в больницу 11 августа с разрывом аневризмы. 16 августа произошел повторный разрыв.Рязанка попала в больницу 11 августа с разрывом аневризмы. 16 августа произошел повторный разрыв.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

29 августа в Рязани от разрыва аневризмы сонной артерии головного мозга скончалась 27-летняя девушка, сообщает портал «Регион online».

Как отмечается на сайте, рязанка попала в больницу 11 августа с разрывом аневризмы. 16 августа произошел повторный разрыв. Ее сестра объявила в социальных сетях сбор денег. Медики ждали стабилизации, чтобы провести операцию, но 29 августа женщина скончалась.

У нее осталась маленькая дочка.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ушел из жизни первый председатель Рязанского областного спорткомитета

Александра Мелешкина называли «штурвальным рязанского физкультурного движения» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24