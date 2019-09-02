2019-09-02T11:27:13+03:00
Недвижимость

К началу нового учебного года «Зеленый сад» и «СМ-Клиника» подарили детям веселый праздник

Дети и их родители приняли участие в забавном театрализованном представлении
Поделиться:
Фото ГК "Зеленый сад".Фото ГК "Зеленый сад".
Изменить размер текста:

В последнюю летнюю субботу 31 августа во дворе дома №2 на Солотчинском шоссе состоялся веселый детский праздник – встреча нового учебного года. Его организовали многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» и управляющая жилищная компания «Зеленый сад – Мой дом».

Фото ГК "Зеленый сад".

Фото ГК "Зеленый сад".

Дети и их родители приняли участие в забавном театрализованном представлении. Веселая музыка, выступления юных артистов, увлекательные познавательные игры, шутливые викторины и конкурсы никого не оставили равнодушными. Одним ведущих праздника был Кот ученый с золотой цепью на груди – как в сказке Пушкина. Особый восторг маленьких и взрослых жителей дома вызвало эффектное «КРИО-ШОУ» об удивительных свойствах жидкого азота.

Фото ГК "Зеленый сад".

Фото ГК "Зеленый сад".

Детская площадка находится во дворе дома № 2 на Солотчинском шоссе, который обслуживает УЖК «Зеленый сад – Мой дом». Дом имеет «Знак качества ЖКХ» и звание «Дом образцового содержания», полученные в феврале 2018 года. Это первый и пока единственный в Рязани случай присуждения таких наград.

Фото ГК "Зеленый сад".

Фото ГК "Зеленый сад".

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В райцентре Сасово появится памятник самолету Ан-2
В ДТП на трассе Спас-Клепики - Рязань погибли два человека
Рязанка Александра Трусова пожелала всей стране доброго утра на Первом канале
Лапти и колдобины. Какую татуировку посоветовали рязанцы набить футболисту
Капремонт исторического здания в центре Рязани переделают
Рязанцы пожаловались на горы мусора недалеко от школы №29
Тушение пожара на складе с деревом в Рязани сняли на экшн-камеру
У радиоуниверситета произошло жесткое ДТП — пострадали три человека
На трассе под Рязанью произошло страшное лобовое ДТП
Гуляющего под Рязанью вдоль дороги верблюда обсуждают в соцсетях
Врач рязанского кожвендиспансера участвовал в медицинском ток-шоу
В Рыбном домашняя псина покусала 4-летнего ребенка
Рязанцы ищут дом брошенному у музея Есенина джек-рассел-терьеру
«Хотим скейт-парк». Рязанцы голосуют против фонтана за КДЦ «Октябрь»
Быстро и надежно. В Рязани разработали уникальную хирургическую иглу
Елена Сорокина продолжает изучать состояние рязанских дворов и улиц
В Рязани пожилой инвалид на «шестерке» врезался в столб и погиб
Защитник ФК «Рязань» набьет татуировку на память о городе
В рязанском дворе женщина на иномарке сбила 9-летнего ребенка
Обязательно оцените! Губернатор рассказал о своем любимом месте в Рязани