К началу нового учебного года «Зеленый сад» и «СМ-Клиника» подарили детям веселый праздник

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-02T11:27:13+03:00

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В последнюю летнюю субботу 31 августа во дворе дома №2 на Солотчинском шоссе состоялся веселый детский праздник – встреча нового учебного года. Его организовали многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника» и управляющая жилищная компания «Зеленый сад – Мой дом».

Фото ГК "Зеленый сад".

Дети и их родители приняли участие в забавном театрализованном представлении. Веселая музыка, выступления юных артистов, увлекательные познавательные игры, шутливые викторины и конкурсы никого не оставили равнодушными. Одним ведущих праздника был Кот ученый с золотой цепью на груди – как в сказке Пушкина. Особый восторг маленьких и взрослых жителей дома вызвало эффектное «КРИО-ШОУ» об удивительных свойствах жидкого азота.

Фото ГК "Зеленый сад".

Детская площадка находится во дворе дома № 2 на Солотчинском шоссе, который обслуживает УЖК «Зеленый сад – Мой дом». Дом имеет «Знак качества ЖКХ» и звание «Дом образцового содержания», полученные в феврале 2018 года. Это первый и пока единственный в Рязани случай присуждения таких наград.

Фото ГК "Зеленый сад".

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ИСТОЧНИК KP.RU