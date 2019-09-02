В райцентре Сасово появится памятник самолету Ан-2

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-02T11:12:51+03:00

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В райцентре Сасово в парке 40 лет ВЛКСМ в создаваемом здесь спортивно-рекреационном кластере «Парк Стрит» увековечат один из символов советской авиации – самолет Ан-2. Крылатая машина, отслужившая свой век, в настоящее время отправлена на реставрацию. Вскоре ее водрузят на постамент.

Создание памятника издательству «Пресса» прокомментировал заместитель директора по воспитательной работе Сасовского летного училища Юрий Знаменский:

- С этими самолетами связана судьба тысяч авиатор. Это самолет-труженик. Будет справедливо отдать дань уважения этой машине в городе, где расположено наше училище.

Идея разработчиков проекта памятника – создать ощущение, что Ан-2, разогнавшись по взлетной полосе, отрывается в звездное небо.

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ИСТОЧНИК KP.RU