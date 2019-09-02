В райцентре Сасово появится памятник самолету Ан-2
В райцентре Сасово в парке 40 лет ВЛКСМ в создаваемом здесь спортивно-рекреационном кластере «Парк Стрит» увековечат один из символов советской авиации – самолет Ан-2. Крылатая машина, отслужившая свой век, в настоящее время отправлена на реставрацию. Вскоре ее водрузят на постамент.
Создание памятника издательству «Пресса» прокомментировал заместитель директора по воспитательной работе Сасовского летного училища Юрий Знаменский:
- С этими самолетами связана судьба тысяч авиатор. Это самолет-труженик. Будет справедливо отдать дань уважения этой машине в городе, где расположено наше училище.
Идея разработчиков проекта памятника – создать ощущение, что Ан-2, разогнавшись по взлетной полосе, отрывается в звездное небо.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Дмитрий Медведев подписал документ о выделении 125 миллионов двум рязанских городам
В Касимове благоустроят улицу Советскую, в Сасове преобразят парк 40 лет ВЛКСМ (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»