В ДТП на трассе Спас-Клепики - Рязань погибли два человека
Это водитель и пассажирка «Волги», столкнувшейся с Land Rover
Фото: 62.мвд.рф
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1 сентября в ДТП в районе деревни Полково погибли 2 человека. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на 54 километре автодороги Спас-Клепики - Рязань столкнулись Land Rover и «Волга».
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, отечественным автомобилем управлял 60-летний житель Рязани, а внедорожником – 64-летний горожанин. В результате столкновения водитель «Волги» и пассажирка 60 лет скончались от полученных травм. Водителю Land Rover медпомощь оказана на месте.
Ранее в соцсетях публиковались фотографии и видео с места аварии. Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU