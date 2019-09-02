В ДТП на трассе Спас-Клепики - Рязань погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-02T11:04:22+03:00

Это водитель и пассажирка «Волги», столкнувшейся с Land Rover

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1 сентября в ДТП в районе деревни Полково погибли 2 человека. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на 54 километре автодороги Спас-Клепики - Рязань столкнулись Land Rover и «Волга».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, отечественным автомобилем управлял 60-летний житель Рязани, а внедорожником – 64-летний горожанин. В результате столкновения водитель «Волги» и пассажирка 60 лет скончались от полученных травм. Водителю Land Rover медпомощь оказана на месте.

Ранее в соцсетях публиковались фотографии и видео с места аварии. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU