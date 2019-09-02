2019-09-02T10:02:55+03:00
Спорт

Лапти и колдобины. Какую татуировку посоветовали рязанцы набить футболисту

Защитник ФК «Рязань» Алексей Житников обещал оставить на своем теле память о нашем городе, но что именно хочет наколоть, пока не решил
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Фото: пресс-служба ФК "Рязань".Фото: пресс-служба ФК "Рязань".
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Защитник ФК «Рязань» 34-летний Алексей Житников в интервью клубной пресс-службе сказал, что оставит на память о Рязани татуировку, но что именно это будет, он пока не решил.

- Тату делал в каждом городе, где играл. Стрелец приехал со мной из Воронежа, викинга на ноге сделал в Волгограде. Конечно, сделаю что-нибудь и в Рязани (читать подробнее).

«Комсомолка» спросила в социальных сетях у подписчиков, что они бы посоветовали игроку «Рязани» наколоть в память о нашем городе. Среди десятков откликов самыми популярными оказались «грибы с глазами» и «колдобины», но были и другие предложения:

- лапоть;

- солотчинский мост;

- купола;

- Коловрат;

- огромную яму на спине;

- лик Николая нашего Любимова;

- надпись: «В Рязань ни ногой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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