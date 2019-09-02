Лапти и колдобины. Какую татуировку посоветовали рязанцы набить футболисту
Защитник ФК «Рязань» 34-летний Алексей Житников в интервью клубной пресс-службе сказал, что оставит на память о Рязани татуировку, но что именно это будет, он пока не решил.
- Тату делал в каждом городе, где играл. Стрелец приехал со мной из Воронежа, викинга на ноге сделал в Волгограде. Конечно, сделаю что-нибудь и в Рязани (читать подробнее).
«Комсомолка» спросила в социальных сетях у подписчиков, что они бы посоветовали игроку «Рязани» наколоть в память о нашем городе. Среди десятков откликов самыми популярными оказались «грибы с глазами» и «колдобины», но были и другие предложения:
- лапоть;
- солотчинский мост;
- купола;
- Коловрат;
- огромную яму на спине;
- лик Николая нашего Любимова;
- надпись: «В Рязань ни ногой».
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ИСТОЧНИК KP.RU