2019-09-02T09:43:17+03:00
Недвижимость

Капремонт исторического здания в центре Рязани переделают

Фонд обязал подрядчика устранить нарушения до 8 сентября
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани подрядчика обязали переделать капремонт фасада жилого дома на улице Ленина, 33. Историческое здание входит в комплекс «Гостиного двора XVIII-XIX вв.». После работ, проведенных в 2016 году, оно быстро потеряло вид.

- Сегодня серьезную обеспокоенность вызывает состояние фасада памятника архитектуры, - констатировал региональный оператор.

Во время гарантийного срока стали очевидны недостатки, указывающие на низкое качество капремонта. ООО «Гефест» должно будет устранить выявленные нарушения до 8 сентября.

СПРАВКА "КП"

Торговля в Гостином дворе, выстроенном по проекту губернского архитектора И.Г. Сулакадзева, открылась в сентябре 1785 года. Западный корпус (ул. Ленина, 33) в последней трети XIX века существенно перестроили, превратив в жилой дом с магазинами. Уже в советское время здание было надстроено третьим этажом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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