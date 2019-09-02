Рязанцы пожаловались на горы мусора недалеко от школы №29

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-02T08:18:18+03:00

По словам местных жителей, переполненные контейнеры и свалки они видят уже второй год подряд

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Рязанцы пожаловались в соцсетях на мусорную свалку в Борках, недалеко от школы №29. По словам анонима, такое безобразие в районе второй год.

«Помойка не обустроена какой год, стоит прямо на земле. Бегают крысы. Все с помойки стекает в землю, а потом в пруд, рядом огороды. Из-за этого весной все участки перерыты мышами, развелось много бездомных собак. Очень просим нам помочь, перенести ее», - говорится в сообщении в группе НРВК.

Фото https://vk.com/rznnews62

В комментариях развернулся спор, главный смысл которого, если контейнеры заполнены, нужно идти к другому контейнеру, но не бросать на землю.

Фото https://vk.com/rznnews62

- Вот представьте, живете вы в Борках, и решили вынести мусор. Подходите к контейнеру, и видите такую картину. Вы несете этот мусор к другому контейнеру (метров 800 всего), а там такая же история. Ваши дальнейшие действия? – написал один из подписчиков паблика.

Отметим, что ни одной из представленных фотографий школы не видно.

Фото https://vk.com/rznnews62

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ИСТОЧНИК KP.RU