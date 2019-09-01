У радиоуниверситета произошло жесткое ДТП — пострадали три человека

СЕГОДНЯ 22:20 2019-09-01T22:24:52+03:00

Авария на пересечении улиц Гагарина и Пушкина произошла по вине водителя иномарки

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Вечером 1 сентября на перекрестке улиц Пушкина и Гагарина, недалеко от радиоуниверситета произошло жесткое ДТП, в котором пострадали несколько человек. О происшествии сообщается в группе «Подслушано в Рязани».

По предварительным данным, автомобиль KIA Rio выворачивал со второстепенной дороги, а ВАЗ 14-ой модели ехал по главной и врезался в бок иномарке.

«На моих глазах произошло. Просто жуть! Лишь бы все были здоровы! Благо, на тротуаре в этот момент никого не было, мы за минуту до этого там проходили», - говорится в сообщении одного из очевидцев.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали три человека – два водителя и девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU