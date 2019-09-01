У радиоуниверситета произошло жесткое ДТП — пострадали три человека
Вечером 1 сентября на перекрестке улиц Пушкина и Гагарина, недалеко от радиоуниверситета произошло жесткое ДТП, в котором пострадали несколько человек. О происшествии сообщается в группе «Подслушано в Рязани».
По предварительным данным, автомобиль KIA Rio выворачивал со второстепенной дороги, а ВАЗ 14-ой модели ехал по главной и врезался в бок иномарке.
«На моих глазах произошло. Просто жуть! Лишь бы все были здоровы! Благо, на тротуаре в этот момент никого не было, мы за минуту до этого там проходили», - говорится в сообщении одного из очевидцев.
Сообщается, что в результате ДТП пострадали три человека – два водителя и девочка.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На трассе под Рязанью произошло страшное лобовое ДТП
Дорогу не поделили «Волга» и внедорожник Range Rover. Сведений о пострадавших пока не поступало (подробнее).
В Рязани пожилой инвалид на «шестерке» врезался в столб и погиб
В течение недели на улице Халтурина произошло второе смертельное ДТП (подробнее с фото).
В рязанском дворе женщина на иномарке сбила 9-летнего ребенка
В результате ДТП мальчика госпитализировали. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося (читаем подробнее и смотрим фото).
ИСТОЧНИК KP.RU