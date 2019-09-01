В Рыбном домашняя псина покусала 4-летнего ребенка
В Рыбном на улице Большой собака укусила четырехлетнего ребенка. О происшествии сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Будьте внимательны. Живет хозяин с собакой. Псина, видимо, беспородная. Владелец неадекватен, разговаривать не собирается, сразу кидается. Набросился на нас с лопатой. Заявление в полицию написали, в ветслужбу тоже. Но вряд ли это подействует на владельца псины. В полиции чего-то "страшного" не усматривают, сказали, что за это нет даже административного наказания», - говорится в сообщении.
Подписчики паблика тут же стали делить советами:
- Снимайте повреждения и в суд.
- В суд на хозяина, в полицию еще одно заявление, теперь о ненадлежащем уходе и издевательстве над животным. И адвокат будет нужен, да.
- Если полиция не поможет, пишите жалобу в прокуратуру.
- И вы хотите сказать, что вашего ребенка укусила собака, и вы просто так это все оставили? Я б его этой лопатой, а если бы мало ему было, то и укусила бы похлеще той псины. И, кстати, я сама собачница. Воспитывать надо тех, кого приручили.
- По хорошему, большие собаки должны гулять в наморднике, но, к сожалению, такого я не видела ни разу...
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ИСТОЧНИК KP.RU