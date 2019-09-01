Защитник ФК «Рязань» набьет татуировку на память о городе

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-01T09:33:25+03:00

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Защитник ФК «Рязань» Алексей Житников пообещал набить на своем теле татуировку на память о Рязани. Об этом он сообщил в интервью клубной пресс-службе, рассказывая о уже имеющихся татуировках.

- Первую я сделал, когда родился старший сын Даниил – дата его рождения, это было в Новосибирске, - перечисляет футболист. - А потом делал тату в каждом городе, где играл. Стрелец приехал со мной из Воронежа, не трудно догадаться, кто я по знаку зодиака. Викинга на ноге сделал в Волгограде. Еще две тату посвящены среднему и младшему сыновьям Артему и Алексею.

По словам спортсмена, останется на его теле и память о Рязани.

- Конечно сделаю, только пока не решил, что это будет.

Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

ДОСЬЕ «КП»

Алексей Житников родился в 1984 году в Подмосковье.

Начинал карьеру в раменском «Сатурне» в 2003 году. В составе этой команды провел 18 матчей в Премьер-лиге. В 2007 году перешел в клуб первого дивизиона белгородский «Салют-Энергия», в составе которого провел 17 матчей. В этом же году, но уже в «Химках», вновь попробовал себя в высшем дивизионе страны.

Далее выступал за новосибирскую «Сибирь», подольский «Витязь», волгоградский «Ротор» и другие клубы.

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ИСТОЧНИК KP.RU