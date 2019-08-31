ФК «Рязань» реабилитировался перед болельщиками за кубковый матч

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-31T18:29:25+03:00

Рязанцы . как говорится, сейчас "на полном ходу". Фото: клубная страница VK.

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30 августа рязанская команда принимала «Динамо-Брянск». На 13 минуте точным ударом с острого угла счет открыл Владислав Фасхутдинов. Во втором тайме Андрей Никитин закрепил преимущество хозяев поля. Затем Артем Малахов, поразив верхний угол ворот «Динамо-Брянска», довел счет до крупного. В компенсированное время гости все же «подсластили пилюлю» - 3:1.

6 сентября в Белгороде ФК «Рязань» сыграет против местного «Салюта». На домашней арене зрители увидят «горожан» 14 сентября в матче против столичного «Арарата» - сообщила пресс-атташе клуба Алена Епифанова.

ИСТОЧНИК KP.RU