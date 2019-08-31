2019-08-31T15:31:52+03:00
Звезды

Певица Анна Седокова восхитилась рязанским театром и публикой

Этот ее пост в Instagram уже прочитали более 300 тысяч поклонников — по численности это половина Рязани
Антоний ВОХЕЧ
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Рязань породила у певицы новые идеи для шоу. Фото: страница в соцсетях.Рязань породила у певицы новые идеи для шоу. Фото: страница в соцсетях.Фото: Павел АВЕРИН
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Анна Седокова рассказала о концерте в театре драмы Рязани. Она спела там 30 августа. В своем Instagram Седокова написала: «У меня сегодня был прекрасный концерт ! В здании очень красивого театра, в Рязани. ДК и театры - это особенная публика, которая слышит. Очень чувственная и тонкая . Это другая волна, которой, безусловно, понравится акустика , стихи, размышления о жизни».

Есенинский край вдохновил певицу на новые грани в ее концертных выступлениях: «Еду в машине домой и понимаю, что 1001 идея для шоу теперь превратилась в 1101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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