2019-08-31T13:49:39+03:00
Общество

Губернатор услышал жалобы рязанцев на городской транспорт

Это, в частности, нехватка маршрутов и перегруженный трафик
Павел АВЕРИН
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Обновление парка машин: такую задачу поставил глава региона. Фото: архив "КП-Рязань".Обновление парка машин: такую задачу поставил глава региона. Фото: архив "КП-Рязань".
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Губернатор Николай Любимов 31 августа обсудил перегруженный трафик и недостаточное количество маршрутов в областном центре с профильным зампредом регионального правительства Евгением Беленецким. Об этом сообщил сайт исполнительного органа власти.

Любимов считает, что нужно оценить пассажиропоток, четко определить маршруты и одновременно повысить конкуренцию между перевозчиками. Особое внимание губернатор обязал уделить муниципальному транспорту и обновлению его парка машин.

Также Николай Любимов поставил задачу об усилении контроля за ремонтом автотрасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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