Губернатор услышал жалобы рязанцев на городской транспорт
Губернатор Николай Любимов 31 августа обсудил перегруженный трафик и недостаточное количество маршрутов в областном центре с профильным зампредом регионального правительства Евгением Беленецким. Об этом сообщил сайт исполнительного органа власти.
Любимов считает, что нужно оценить пассажиропоток, четко определить маршруты и одновременно повысить конкуренцию между перевозчиками. Особое внимание губернатор обязал уделить муниципальному транспорту и обновлению его парка машин.
Также Николай Любимов поставил задачу об усилении контроля за ремонтом автотрасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU