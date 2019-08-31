Рязанцев, детей и взрослых, приглашают на благотворительный пробег

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-31T11:48:03+03:00

В этом случае главное - не победа, а участие. Фото: соцсети.

Все вырученные средства пойдут на спортивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья

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V Благотворительный пробег «Спорт во благо» состоится в Лесопарке 15 сентября. Все вырученные средства пойдут на спортивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так мероприятие анонсирует пресс-служба горадминистрации.

В 10.00 — сбор и регистрация участников забега у главного входа в Лесопарк. Дети, получившие врачебный допуск, могут пробежать 50 и 300 метров, а самые подготовленные — 1 километр. Дистанцию в 5 и 10 раз длиннее — все желающие, которые предоставят справку от врача. Зарегистрироваться и внести пожертвование можно уже сейчас на сайте РРО «Добрые сердца».

«Спорт во благо» – первый в России спортивный благотворительный проект, который объединяет людей, увлеченных спортом и готовых помогать другим. С 2015 года проводится ежегодно в 15 городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU