Под Милославкой рязанец на мотоцикле протаранил УАЗ

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-31T11:10:33+03:00

У водителя «Урала» не было ни прав, ни мотошлема, а сам мотоцикл не числился в базе ГИБДД

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Около полудня 30 августа в Милославском районе на автодороге Милославское — Кочуры — Воейково 30-летний рязанец за рулем мотоцикла «Урал» столкнулся с «уазиком».

В результате ДТП мотоциклиста с травмами госпитализировали.

Полиция установила, что у мужчины не было водительских прав, мотошлема, а само транспортное средство не было зарегистрировано.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU