Под Милославкой рязанец на мотоцикле протаранил УАЗ
Около полудня 30 августа в Милославском районе на автодороге Милославское — Кочуры — Воейково 30-летний рязанец за рулем мотоцикла «Урал» столкнулся с «уазиком».
В результате ДТП мотоциклиста с травмами госпитализировали.
Полиция установила, что у мужчины не было водительских прав, мотошлема, а само транспортное средство не было зарегистрировано.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU