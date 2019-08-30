В Ряжске прицеп грузовика опрокинулся на две иномарки

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-30T17:47:41+03:00

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В четверг, 29 августа, около пяти часов вечера в райцентре Ряжск на перекрестке улиц Дзержинского и Красной произошло серьезное ДТП. 30-летний водитель грузовика DAF поворачивая направо неверно рассчитал скорость – в результате прицеп, груженый пластиковыми изделиями, опрокинулся на две иномарки, стоявшие на встречной полосе.

Серьезные повреждения получили автомобили Honda, за рулем которой находился 45-летний москвич, и Subaru, в которой ехал 18-летний местный житель.

Издательство «Пресса» сообщает, что в аварии никто не пострадал. А вот последствия этого ДТП устраняли около двух часов. Был организован объезд.

Фото: издательство "Пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU