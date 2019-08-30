2019-08-30T17:47:41+03:00
Происшествия

В Ряжске прицеп грузовика опрокинулся на две иномарки

Никто из людей не пострадал
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В четверг, 29 августа, около пяти часов вечера в райцентре Ряжск на перекрестке улиц Дзержинского и Красной произошло серьезное ДТП. 30-летний водитель грузовика DAF поворачивая направо неверно рассчитал скорость – в результате прицеп, груженый пластиковыми изделиями, опрокинулся на две иномарки, стоявшие на встречной полосе.

Серьезные повреждения получили автомобили Honda, за рулем которой находился 45-летний москвич, и Subaru, в которой ехал 18-летний местный житель.

Издательство «Пресса» сообщает, что в аварии никто не пострадал. А вот последствия этого ДТП устраняли около двух часов. Был организован объезд.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проезд Яблочкова в Рязани перекроют на несколько дней
История спасенных лисят получила необычное продолжение
В Воронеже засняли «парковку месяца» в исполнении рязанца
В Рязани пройдет городской праздник «Дом глазами детей»
Губернатор Николай Любимов сделал селфи с начальником рязанского МЧС
СК возбудил уголовное дело по факту крупного лесного пожара под Сельцами
Работница рязанской АЗС украла ценности клиента, оставленные им в туалете
Компания «Мармакс» благоустроила сквер на улице Горького
Сопродюсер скандально известного Ларса фон Триера приедет в Рязань
Бывшему ректору РГУ продлили домашний арест
В микрорайоне Канищево застрял автомобиль полиции
Продала «из жалости». Рязанскую пенсионерку, несмотря на оправдания, крупно оштрафовали
На автовокзале застраховали сотрудника Роспотребнадзора против его воли
Футболисты из Полян одерживают очередную победу в чемпионате Рязани
Под Рязанью подстрелили мужчину, выгуливающего собаку
Шиловский рецидивист украл газовый котел в общежитиии
У Перинатального центра в Рязани сделали парковку на 100 машин
В селе под Рязанью иномарка сбила мужчину на электросамокате
В Рязани погиб младенец, за жизнь которого боролись 16 суток
Рязанец унес прокатный велосипед домой – об охранной системе он не знал
В Рязани осудили мужчину, покусавшего инспектора ДПС
Полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП на Халтурина
В страшной ночной аварии в Рязани погибли два человека
В Рязани кардиологи спасли мужчину, от которого отказались в столичной клинике
Центральному агентству недвижимости Рязани исполняется 28 лет
Будьте милосердны. В стаканчике из-под мороженого в парке застрял ежик
Для тушения свалки на «Химволокне» проложили 80-метровую рукавную линию