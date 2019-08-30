В Рязани пройдет городской праздник «Дом глазами детей»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-30T17:17:37+03:00

Уже четвертый год НП «Рязанская Палата Недвижимости» проводит семейный праздник для жителей города

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7 сентября в ЦПКиО пройдет городской праздник «Дом глазами ребенка», который проводит НП «Рязанская Палата Недвижимости». Взрослых и детей ждет зажигательная праздничная программа с уникальным фаэр-шоу без огня и большим детским футбольным турниром, с призами и дипломами! Кроме того, для гостей проведут массу веселых конкурсов и призов, бесплатных аттракционов и угощений.

Дети познакомятся с огромным трехголовым драконом – Змеем ГорДынычем, запустят мыльные пузыри в человеческий рост! Каждая комната на празднике – отдельная тематическая площадка, с конкурсными заданиями и своей развлекательной зоной.

Подарков будет – море! Хватит всем! И взрослым и детям!

В конце праздника пройдет розыгрыш главных призов и награждение победителей большого детского футбольного турнира!

ИСТОЧНИК KP.RU