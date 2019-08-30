2019-08-30T14:54:45+03:00
Звезды

Сопродюсер скандально известного Ларса фон Триера приедет в Рязань

Иван АНТОНОВ
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Леонид Огарев (в центре) приедет на VII Тарковские чтения. Фото: cоцсети.Леонид Огарев (в центре) приедет на VII Тарковские чтения. Фото: cоцсети.
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VII Тарковские чтения пройдут с 4 по 8 сентября в Рязанской области. Открытый культурно-образовательный проект включает в себя лекции, мастер-классы, кинопоказы, встречи с продюсерами, режиссерами и сценаристами. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Фестиваль откроется в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Затем самые интересные встречи пройдут в поселке Мясной Путятинского района.

- Мы решили пригласить молодых режиссеров, которые уже стали призерами разных фестивалей. Рязанцы будут знакомиться не просто с молодым кино, а с лучшим молодым кино России, - подчеркнула руководитель проекта Татьяна Найденова. - Такого нет в России и даже в мире.

Марианна Чугунова, ассистент Тарковского, привезет в Мясной одну из лекций, которые мэтр читал когда-то на Высших сценарных курсах. Запланирован приезд в рязанскую глубинку и режиссера Сергея Дворцева, художника-постановщика Сергея Февралева. Доктор философских наук Игорь Евлампиев, написавший книгу «Художественная философия Андрея Тарковского», также примет участие в фестивале.

Запланированы встречи с Леонидом Огаревым, сопродюсером скандально известного Ларса фон Триера в фильме «Дом, который построил Джек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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