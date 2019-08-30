Бывшему ректору РГУ продлили домашний арест

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-30T14:57:35+03:00

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В четверг, 29 августа, Советский районный суд продлил домашний арест бывшему ректору РГУ им. С.А. Есенина Андрею Минаеву. Напомним, что Минаева арестовали еще в начале апреля по подозрению в махинациях при выплате премий, тогда же суд по ходатайству следователя отправил его под домашний арест. В мае, в июне меру пресечения уже дважды продляли.

Ректор и его адвокаты и в этот раз настаивали на изменении меры пресечения на подписку о невыезде, но суд с аргументами защиты не согласился.

Отметим, что при домашнем аресте человек не может пользоваться телефоном, почтой. Ему размещается общаться только с родственниками, покидать пределы квартиры он может только с письменного разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU