Продала «из жалости». Рязанскую пенсионерку, несмотря на оправдания, крупно оштрафовали
Хотя сумма могла быть как минимум вдвое больше, но свою роль сыграли преклонный возраст и маленькая пенсия
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В Спасском районе наказали пожилую бутлегершу. За продажу «поллитры» за 150 рублей ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.
В местном суде, как сообщает его пресс-служба, пенсионерка признала вину, но заявила, что спиртное продала из жалости. Мол, на улице было холодно, шел дождь, мужчина промок и замерз, как цуцик. Как такому отказать?
Это обстоятельство на окончательное решение не повлияло, а вот преклонный возраст, инвалидность и маленькая пенсия все-таки уменьшили размер взыскания до половины от минимального (ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ предусматривает штраф от 30 тысяч).
ИСТОЧНИК KP.RU