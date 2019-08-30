Футболисты из Полян одерживают очередную победу в чемпионате Рязани

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-30T14:03:31+03:00

Главное, не перепутать ворота, которые нужно поразить. Фото: сайт федерации футбола Рязани. Фото: Павел АВЕРИН

Их пригородные «коллеги» терпят сокрушительное поражение, причем проигрывают, так и не поразив ворота соперника

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В чемпионате города Рязани по футболу команды сыграли в очередном, 15 туре. Лидер турнира, «Витязь» из села Поляны, одержал очередную победу над ближайшим преследователем, «Ризуром», 3:1. Тем самым закрепив за собой реноме фаворита. Некоторые наиболее нетерпеливые болельщики уже начали поздравлять в социальных сетях команду с чемпионским званием.

«Авангард» из пригородного Хирина, представляющий одноименное сельхозпредприятие, потерпел сокрушительное поражение 0:6 от крепкого середнячка – команды «Реставрация». Очередной тур пройдет в субботу, 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU