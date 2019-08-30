Под Рязанью подстрелили мужчину, выгуливающего собаку
Следователи Касимовского МСО возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего жителя поселка Болонь Клепиковского района, подозреваемого в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, утром 28 августа в лесу недалеко от поселка Болонь подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья в односельчанина, который в это время выгуливал собаку. Раненый в грудь 51-летний потерпевший смог убежать и обратиться за медицинской помощью.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU