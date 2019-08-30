Шиловский рецидивист украл газовый котел в общежитиии

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-30T13:07:36+03:00

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В полицию обратилась 64-летняя жительница поселка Шилово, которая сообщила, что пропал новенький газовый котел, хранившийся в коридоре общежития у комнаты ее сына. Свидетелей не оказалось. Но оперативники получили сведения, что в один из пунктов приема вторсырья мужчина сдал газовый котел. Приемщик был удивлен такому обращению с новыми вещами – это его и насторожило.

Установить личность человека, сдавшего недешевый бытовой прибор, особого труда не составило. Полицейские быстро разыскали и задержали 30-летнего шиловца-рецидивиста – он был неоднократно судим за кражи и грабеж. Пресс-служба ведомства подытоживает криминальную историю: в отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. По ней предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU