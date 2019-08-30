У Перинатального центра в Рязани сделали парковку на 100 машин

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-30T13:05:52+03:00

Всего на территории Перинатального центра одновременно могут припарковаться 100 автомобилей.

У медицинского учреждения могут парковаться сотрудники, а также встречающие новорожденных и их мам

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На территории рязанского Перинатального центра благоустроили парковку, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Сейчас у медучреждения все автомобили стоят ровным строем, каждая на своем месте. Разметка и четкое разграничение территории упорядочили логистику служебного и специализированного транспорта, а также машины сотрудников и гостей, приехавших на выписку.

Всего на территории Перинатального центра одновременно могут припарковаться 100 автомобилей

Автомобили сотрудников будут стоять позади здания. У выписной обозначили, где парковаться тем, кто встречает новорожденных и их мам. Кроме того, у Перинатального центра отдельное место отвели для парковки инвалидов.

Всего на территории Перинатального центра одновременно могут припарковаться 100 автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU